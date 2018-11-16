Bayburt Balı Uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkıyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret eden Baykovan firması sahipleri Erdal Şentürk, Fatih Durgut, Emre Bayrak ve Habib Cangi, 17’cisi düzenlenecek olan Uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarı’nda Bayburt Balını tanıtacakları konusunda bilgi verdiler.

Bayburt’ta organik bal üretimine çok önem verdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, “ Bu konuda Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi bünyesinde devam eden kapsamlı projelerimiz var. Bir yandan da Bayburt Bal’ının coğrafi tescili ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda özel girişimlerin olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Baykovan markasını oluşturan hemşerilerimizi kutluyorum. MÜSİAD Expo İstanbul Fuarında yer alarak inşallah olumlu sonuçlar elde edecek ve Bayburt Bal’ının tanıtımına katkı sağlayacaklardır.” dedi.