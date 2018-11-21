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Bayburt Balı MÜSİAD EXPO Fuarında

Baykovan firması sahipleri Erdal Şentürk, Fatih Durgut, Emre Bayrak ve Habib Cangi, 17’cisi düzenlenen Uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarı’nda Bayburt Balını tanıttıkları standtta hemşerilerimizi bekliyor.

Bayburt Balı MÜSİAD EXPO Fuarında
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32

Fatih Durgut yaptığı açıklamada:

Biz MÜSİAD Üyesiyiz.Dör kişi bir araya gelerek MÜSİAD’ın bu fuarında olmamız gerektiğini düşündük.Biz bu işi Bal Üreticilerinin yapması gerektiğini düşündük.

Biz bu fuara hangi ürünümüzü götürelim dedik,bizim fasulyemiz meşhur fakat hala yurt dışından fasulye alıyoruz.Bizim Balımız meşhur fakat İlimizde hala farklı markalar satılıyor. Maalesef markamız yok.Biz ne yapabiliriz dedik.

Biz Fasulye ve Bal ile fuara katılalım dedik fakat süremiz çok kısıtlıydı.İki üreticiden Bal temin ederek,organik sertifikası olan,Bal üreticisinden Bal alarak,bizde balları analiz ettirdik.Yaklaşık 19 adet analiz yaptırdık.Bölgemiz Bal konusunda çok zengin.Normal Türkiye standartlarında 300 prolin olan Bal,bizim şuan 500 ve üzerindedir.Şu an Fuara getirdiğimiz Bal yaklaşık 670 prolin ve bizim memletimizde 900 prolin değerlerinde balımız var.Grçek çiçek balı üretiyoruz.Markamızı bir buçuk ay içerinde  bu hale getirdik dedi.

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