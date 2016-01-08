Bayburt Ak Parti Gençlik Kollarından Hastanedeki çocuklara sürpriz..

Hastanenin Çocuk Bakım Servisi’nde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret eden Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kaymak ile gençlik kolları yürütme üyeleri, çocuklarla ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hasbihal etti.
Bayburt Gençlik Kolları ile gençlik kolları üyeleri, hediye dağıtımının ardından bayburt ili kamu hastaneleri birliği genel sekreteri Dr.Hulki Aşır'ı ziyaret etti.
Bayburt Gençlik Kolları ile gençlik kolları üyeleri, hediye dağıtımının ardından bayburt ili kamu hastaneleri birliği genel sekreteri Dr.Hulki Aşır'ı ziyaret etti.
Burada bir açıklama gerçekleştiren gençlik kolları Başkanı İbrahim Kaymak ;Bugün çocuklarımıza hediyeleri verdikten sonra yüzlerindeki mutlu ifadeyi gördüğünde kendisininde çok mutlu olduğunu söyleyen gençlik kolları başkanı Kaymak ; Çocukları çok sevdiğini belirterek sık sık vakit buldukça çocukları ziyaret ettiğini , parti üyesi arkadaşlarımızında bu duyguya ortak olmasını istediği için böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.