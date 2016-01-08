Bayburt Ak Parti Gençlik Kollarından Hastanedeki çocuklara sürpriz..

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Gençlik Kolları, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kaymak, gençlik kolları yürütme ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte

Bayburt Devlet Has

tanesi’nde tedavi gören çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Hastanenin Çocuk Bakım Servisi’nde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret eden Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kaymak ile gençlik kolları yürütme üyeleri, çocuklarla ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hasbihal etti.

Bayburt Gençlik Kolları ile gençlik kolları üyeleri, hediye dağıtımının ardından b ayburt ili kamu hastaneleri birliği genel sekreteri Dr.Hulki Aşır'ı ziyaret etti.