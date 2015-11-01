BAYBURT AK PARTİ DEDİ

1Kasım Milletvekilliği genel seçimlerinde Bayburtlu vatandaş AK Parti dedi.

TBMM 26. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde Bayburt'ta seçmenler, il genelindeki sandıklarda milletvekillerini belirlemek amacıyla saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.



İl genelinde 52 bin 618 seçmenin olduğu kentte vatandaşlar 278 sandıkta oy kullandı.. Öte yandan 07.00'de başlayan ov verme işlemi 16.00'da sona erdi.

Saat 07.00’de başlayan oy verme süreci saat 16.00’da sona erdi.

52 bin 618 seçmenin oy kullandığı Bayburt’ta saat 16.00’da sandıkların kapanmasından sonra oy sayım işlemine geçildi.

Sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre AK Parti önemli oranda oy farkıyla sandıktan 2 vekil çıkardı. Sonuçlara göre Bayburt’un AK Parti adayları Naci Ağbal ve Şahap Kavcıoğlu tarihi oy farkıyla 26. Dönem milletvekilleri oldu.

AK Parti yükseldi

AK Parti, Bayburt'ta tarihi bir oy oranına ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 75'ini alan AK Parti alırken, 7 Haziran'da vekil çıkaran MHP ise yüzde 20'de kaldı.





Bayburt genelinde siyasi partilerin aldığı oy oranları

AKP – 29.3932

MHP – 7.8013

CHP – 778

SP – 399

HDP – 194