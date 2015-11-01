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BAYBURT AK PARTİ DEDİ

1Kasım Milletvekilliği genel seçimlerinde Bayburtlu vatandaş AK Parti dedi.

BAYBURT AK PARTİ DEDİ
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 TBMM 26. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde Bayburt'ta seçmenler, il genelindeki sandıklarda milletvekillerini belirlemek amacıyla saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. 

İl genelinde 52 bin 618 seçmenin olduğu kentte vatandaşlar 278 sandıkta oy kullandı.. Öte yandan 07.00'de başlayan ov verme işlemi 16.00'da sona erdi.

Saat 07.00’de başlayan oy verme süreci saat 16.00’da sona erdi.

52 bin 618 seçmenin oy kullandığı Bayburt’ta saat 16.00’da sandıkların kapanmasından sonra oy sayım işlemine geçildi.

Sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre AK Parti önemli oranda oy farkıyla sandıktan 2 vekil çıkardı. Sonuçlara göre Bayburt’un AK Parti adayları Naci Ağbal ve Şahap Kavcıoğlu tarihi oy farkıyla 26. Dönem milletvekilleri oldu.

AK Parti yükseldi
AK Parti, Bayburt'ta tarihi bir oy oranına ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 75'ini alan AK Parti alırken, 7 Haziran'da vekil çıkaran MHP ise yüzde 20'de kaldı.  

Bayburt genelinde siyasi partilerin aldığı oy oranları

AKP    –          29.3932

MHP   –         7.8013

CHP    –          778

SP     –           399

HDP   –          194



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samet - 1 yıl önce
7 haziran seçim sonrası , mhp il başkanı ve yönetimi ve bunlarla birlikte hareket ederek mhp nin birlik ve bütünlüğünü bozarak bu davaya zarar veren şahıslar bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz.
egolalrınızı tatmin ettinizmi sizin gibi siyaset yapanların yüzünden bu şerefli dava her zaman darbe yemiş ve yemeyede var olduğunuz müttetce devam edecektiir ...!!!
ben hakkimi si̇ze helal etmi̇yorum !!!!
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salıh - 1 yıl önce
şimdi düşünüyorumda 2011genel secimlerinde şeref oruçla 10700 oy alınmıştı bayburtta vekil sayısı'da bir ve akp ninde tavan yaptığı bir dönemdi 2011 secimlerinin genel oy oranlarıda hemen hemen bu şekilde idi peki değişen neydi 2011 ve bu gün hem ülke genelinde hemde özellikle bayburtta değişen iki şey vardı (1) vekil sayısı iki oldu ve 5 ay önce 14560 oy alınmış (2) mhp il teşkilatı ve aday bu teşkilatı darma dağın etmiştir. 1 kasımda ise 9170 oy alarak eline yüzüne bulaştırmış hezimet yaşatmıştır. bu günah'ta size yeter umarım yarın sokağa çıkıp gezecek yüzünüz olur...
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hüseyin - 1 yıl önce
Oyumu kullandım, vicdanım rahat. İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncalara selam olsun... Liderim var olsun. Liderimin olmazsa olmazı ülkemiz adına siyasi öngörü ve politikalarını anlatmaktan imtina eden gerekli çalışmaları yapmayan başından sonuna fitne fesat iftiralarla şahsi çıkar ve menfaatleri uğruna bu davayı yıpratanları öksüzleştirenleri de ifşa etsin kahretsin...!!!
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