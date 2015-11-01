BAYBURT AK PARTİ DEDİ

İl genelinde 52 bin 618 seçmenin olduğu kentte vatandaşlar 278 sandıkta oy kullandı.. Öte yandan 07.00'de başlayan ov verme işlemi 16.00'da sona erdi.
Saat 07.00’de başlayan oy verme süreci saat 16.00’da sona erdi.
52 bin 618 seçmenin oy kullandığı Bayburt’ta saat 16.00’da sandıkların kapanmasından sonra oy sayım işlemine geçildi.
Sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre AK Parti önemli oranda oy farkıyla sandıktan 2 vekil çıkardı. Sonuçlara göre Bayburt’un AK Parti adayları Naci Ağbal ve Şahap Kavcıoğlu tarihi oy farkıyla 26. Dönem milletvekilleri oldu.
AK Parti yükseldi
AK Parti, Bayburt'ta tarihi bir oy oranına ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 75'ini alan AK Parti alırken, 7 Haziran'da vekil çıkaran MHP ise yüzde 20'de kaldı.
Bayburt genelinde siyasi partilerin aldığı oy oranları
AKP – 29.3932
MHP – 7.8013
CHP – 778
SP – 399
HDP – 194
egolalrınızı tatmin ettinizmi sizin gibi siyaset yapanların yüzünden bu şerefli dava her zaman darbe yemiş ve yemeyede var olduğunuz müttetce devam edecektiir ...!!!
ben hakkimi si̇ze helal etmi̇yorum !!!!