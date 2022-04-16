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Bayburt AK Gençlik Onbeşi Akşamı Sahadaydı

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları geçen Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da onbeşi geleneğini sürdürdü.

Bayburt AK Gençlik Onbeşi Akşamı Sahadaydı
16 Nisan 2022 Cumartesi 16:07

BAYBURTGÜNDEM- Mahalle mahalle gezerek onbeşi toplayan çocuklara fıstık ve çikolata ikramında bulundular. Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları söyledi; "Ramazan ayının gelmesiyle çocuklarda onbeşi akşamının hayali olur, şehrimizde çok güzel bir gelenek var. Onbeşi akşamı çocuklar hane hane gezerek poşetlerine fıstık, çikolata gibi ev sahibinin ikramını toplarlar.

Çocukluğumuzun en güzel günleri o akşamlarda yaşanan bu koşturmaca ve heyecan idi. Bizde AK Gençlik olarak bu gelenek hiç bitmesin hep devam etsin diye kendi imkanlarımızla hazırlamış olduğumuz paketleri mahalle mahalle gezerek sokaktaki çocuklara, hane sahiplerine ulaştırıyoruz. Geçen Ramazan ayında ilkini yapmıştık Bu Ramazan ayında devam ettiriyoruz ve inşallah AK Gençlik olarak bu geleneği her daim yaşatmaya çalışacağız. Çünkü Çocuklar Gülerse Dünya Güler." dedi

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