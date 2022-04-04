Bayburt AK Gençlik İftara 5 Kala Vatandaşın Yanında

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları iftara az bir zaman kala ulaşım halinde olanlara hazırlamış oldukları iftar paketlerini ikram ederek oruçlarını açmalarını sağlıyor.

BAYBURTGÜNDEM - Konuyla alakalı bir açıklama yapan AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları söyledi; "AK Parti Gençlik Kolları olarak iftara kısa bir zaman kala ulaşım halinde olan vatandaşlarımıza hazırlamış olduğumuz iftar paketlerini ulaştırıyoruz. Amacımız şehrimizden geçerek seyahat eden vatandaşlar başta olmak üzere, iftara geciken hemşehrilerimizin ezan okununca oruçlarını yolda dahi olsalar açmalarını sağlamak..

Bir AK Gençlik klasiği haline gelen "iftara 5 kala" ülkemizin her yerinde Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'ın öncülüğünde yapılıyor. Sürekli sahada olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda AK Gençlik olarak olmaya devam edeceğiz inşallah." dedi..