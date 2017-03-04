BAYBURT'A YATIRIM İÇİN 43 BAŞVURU

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Bayburt'a yatırım yapmak için 43 başvuru alındığını, Bayburt’un yatırım yapılabilir bir şehir olarak bu yarış içinde yer almasının kent için çok önemli olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermayenin yerlisi, yabancısı, renklisi, renksizi olmadığına işaret eden Kavcıoğlu, "Bu teşviklerden yararlanmak isteyen herkes Bayburt'a gelip yatırım yapabilir. Bayburtlu olursa şöyle bir avantajı var, Bayburt dışından olursa şöyle bir dezavantajı var diye bir ayrımımız yok. Bayburt'a yatırım yapacak herkes bu avantajlardan faydalanacak." dedi.

“Bayburt’ta 2 yıl içerisinde önemli yapısal değişimler olacak”

Bu yatırımlarla Bayburt'ta iki yıl içinde önemli yapısal değişimlerin olacağına dikkati çeken Kavcıoğlu, "Bugün Bayburt'un yatırım yapılabilir bir şehir olarak bu yarış içinde olması ve konuşulması bence çok önemli bir aşama. Yani sonuçta bugüne kadar Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde iki tane işletme var. Biri de doğru dürüst çalışamıyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman bu rakamları konuşmak, bu rakamlarla bu aşamaya gelinmiş olması, bu işin her kesim tarafından ne kadar ciddiye alındığını göstermesi bakımından önemli." ifadesini kullandı.

“Birinci tercihimiz tabii ki Bayburtlu işadamlarımızın öne çıkmaları”

Konuşmasında İstanbul’da Maliye bakanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı hakkında da bilgi veren Kavcıoğlu:

“Geçtiğimiz hafta sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal başkanlığında İstanbul’da Dedeman Otel’de Bayburt’a yatırım yapmak isteyen işadamlarımızla ve STK temsilcilerimizle bir toplantı yaptık. İstanbul toplantısındaki konuşmalarda yanlış anlaşılmalar da oldu. Bayburt’a olan yatırımlar hakkında daha iyi bilgi vermek için bir araya geldik. İstanbul’da çok verimli bir toplantı oldu. Bu toplantı akabinde de yaklaşık 43 işadamımız yatırım yapmak üzere başvuru yaptı. Bunların içerisinde Bayburtlu ve Bayburt dışından işadamlarımız var. Bu konuyla alakalı da hafta sonu açıklamalarımızda eleştiri olmuştu. Birinci tercihimiz tabii ki Bayburtlu işadamlarımızın öne çıkmaları ve onları Bayburt’a yatırım yapmaya teşvik etmek. Bu konuda Bayburtlular bir adım geride olursa sitem etmemizden daha doğal bir şey yok. Biz Bayburtlu işadamlarımızın her türlü sorunlarıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla onların böyle bir paket içerisinde yer almalarını beklememizden doğal bir şey yok. Sağ olsunlar onlar da bu talebimize cevap verdiler. Önemli sayıda Bayburtlu işadamımız var. Bunun yanında herkese yerli yabancı herkese şehrimizin tanıtımını yapıp davet ediyoruz. İlgi anlamında da en çok Bayburt’ta ilgi görecekler. Onlara daha çok destek vermemiz onlara ilgi göstermemiz bizim görevimiz” şeklinde konuştu.

“Almanya’dan, Fransa’dan, Hindistan’dan görüştüğüm yatırımcı var

Kente yatırım yapmak için şu ana kadar 43 yatırımcının başvuruda bulunduğunu bildiren Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu bir süreç, yeni başlayan bir süreç. Bizim bunu hızlandırmamız lazım. 23 il içerisinde yarış var. Bayburtlu yatırımlar bu yüzden ön plana çıkıyor. Bu 43 yatırımcı içerisinde önemli sayıda Bayburtlu var ve Bayburtluların sayısı önde. Benim görüştüğüm 10 isim var. Yurtdışında var, Almanya’dan, Fransa’dan, Hindistan’dan görüştüğüm yatırımcı var. Olur, olmaz. Sonuçta 45 kişiyle görüşüyoruz diye 45 tane fabrika yapacağız diye bir şey söz konusu değil. Ne devletin böyle bir imkanı var, ne de Bayburt olarak bizim böyle bir kapasitemiz var. 45 başvuruyu en hızlı şekilde en verimli şekilde en iyi üretim istihdamı yapacak firmalardan başlayarak bu şehrin kalkınması için aşama aşama hayata geçireceğiz. Kim daha çok projesine zaman ayırırsa, daha sermayesi güçlüyse o önde olacak. Projelere baktığımda çok önemli hem istihdam hem üretim anlamında bu şehre, bölgeye önemli katkısı olacak yatırımcılarımız var.”

“Bayburt’ta istihdam anlamında iyi bir potansiyel var”

Bayburt’un bölgesinde en cazip illerden biri olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu,

“Organize Sanayi Bölgemizin tüm sorunları bu yıl içerisinde tamamlanıyor. Bayburt bölgesinde en cazip illerden biridir. Limana ve tüm çevre illere merkezi noktadadır. İstihdam anlamında da problem söz konusu değildir. 10 bin öğrenci ile eğitim veren bir üniversitemiz var. 2019 yılına kadar 15 bin öğrenciye çıkmayı düşünüyoruz. Eğitim hamlemizde doğru bir şekilde artarak devam etmektedir. Bunların hepsi yeni açılacak alanlarda istihdam edilecek potansiyeldeki gençlerimizdir. Bayburt’ta genç nüfus azmış gibi gözüküyor ama bunların hepsi istihdam geleceği görmediği için şehri terk etmiş gençlerimizdir. Dolayısıyla bugün kısa sürede açılan çağrı merkezi firmamız 300 kişiyi istihdam edip hiç bir sıkıntı yaşamamıştır. 1000 başvuru var, bu sadece çağrı merkezi için başvuru sayısı. Bayburt’ta istihdam anlamında iyi bir potansiyel var, eğitimli bir potansiyel var. Onun için ilk planda düşündüğümüz 2 bin 500, 3 bin istihdam düşünüyoruz. Bunu 2 yıl içerisinde çözeceğiz.

Referandum

Kavcıoğlu, nisan ayında yapılacak referandumun Türkiye açısından çok önemli olduğunu da belirterek, "Karşı olanlar olabilir, farkı düşüncede olan insanlar olabilir, farklı partilerden olan insanlarımız olabilir, ama şunu unutmamak gerekiyor; Bu süreç partilerüstü bir süreç. Türkiye'nin iki önemli partisinin bir araya gelerek başlattığı bir süreçtir. Ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli bir değişim süreci. Bu değişim olumlu yönde olacaktır." diye konuştu.

Toplantıya, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal da katıldı.