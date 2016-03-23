BAYBURT'A BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖDÜLÜ

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 19. Geleneksel Tüketici Ödülüne layık görülen Süleyman Nadir Akkoyunlu’ ya ödülünü takdim etti.

İnternet aboneliği sağlayan bir firmanın bilgisi dışında yaptığı abonelik için Bayburt İl hakem heyeti başkanlığına başvuran Süleyman Nadir Akkoyunlu adlı tüketici, il hakem heyetinin olumlu kararı sonrasında tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinin de kararı onaması sonucu gösterdiği hukuki başarısı nedeniyle, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 2015 yılı bilinçli tüketici ödülü dalında önerilerek ödülü almaya hak kazandı.

Özel işleri nedeniyle Ankara’ya gidemeyen ve ödül programına katılamayan Süleyman Nadir Akkoyunlu’ya ödülünün Vali Yusuf Odabaş tarafından verilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakan yardımcısı Fatih Çiftçi tarafından Bayburt İl Ticaret Müdür V. Erkan Zengin’e verilmişti.

Valilik makamında düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Yusuf Odabaş;

“Tüketici Hakem Heyeti, tüketicilere çok kolay olan bir dilekçeyle birlikte hakkını iade edebilme hakkını veriyor. Tüketici cüzi paraları itiraz etme ve bunu mahkemeye taşıma masraflı ve uzun süreç aldığı için bu Tüketici Hakem Heyetleri kararları bizim için çok önemli. Vatandaş buna müracaat ederek ve yaygınlaştırarak hakkını alma yolunu denemeli ve almalı, aksi takdirde daha fazla kazanma duygusunda olan sektörler tüketicinin bu haklarını göz arda ediyorlar. Bu konuda tüketicimizin bilinçlenmesi lazım, bütün bunları tüketici ile birlikte tüketiciyi koruyucu kararlar verip, bu kararların uygulanmasında fayda var. Vatandaşlarımıza bu bilinci ve şuuru aşılamak gerekmektedir” dedi.

Vali Yusuf Odabaş yaptığı konuşmanın ardından, bakanlık tarafından gönderilen ödülü Süleyman Nadir Akkoyunlu’ ya takdim etti.











