BAYBURT'A 30 MW'LIK RES KURULACAK

Esyel Global Elektrik, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 30 MW'lık Soğanlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kuracak.
Esyel Global Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bayburt İli, Aydıntepe İlçesi, Kılıçkaya ve Kuşmer Yaylaları mevkiinde Soğanlı Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi planlanıyor.
75.000.000 TL bedelli proje kapsamında 16 adet türbin yer alacak ve yılda toplam 105.120.000 kWh elektrik üretilecek. Tesis kapsamında üretilen enerji 154 kV’lık 6 km uzunluğunda enerji iletim hattı ile Yukarı Manahoz TM-Bayburt TM’ye girdi-çıktı şeklinde bağlanarak ulusal enterkonnekte sisteme aktarılmış olacak.
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