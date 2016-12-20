Bayburt -25 derceyi gördü

Bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta ölçüldü.

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi adeta donuyor. Bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta ölçüldü. Dondurucu soğukların etkisi altında bulunan ve ülkenin en düşük hava sıcaklılığının ölçüldüğü Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da eksi 31 derece, Kars’ta eksi 29 derece, Bayburt’ta ise eksi 20 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı gün içinde ise Ağrı’da eksi 20, Erzurum’da eksi 19, Kars eksi 17, Bayburt’ta eksi 15, Ardahan’da eksi 13 dereceyi gösterdi. Yetkililer, sabah ile gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması uyarısında bulundu.