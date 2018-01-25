Bayburt 22. Emıtt Turizm Fuarında

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22. kez kapılarını açtı.

Fuarda 12.Holde bulunan Bayburt standı,her yıl olduğu gibi hemşerilerimizi ağırlamaya devam ediyor.

Fuarın katılımını Bayburt Valiliği,Bayburt Belediyesi,Bayburt ticaret ve Sanayi odası sağlıyor.Stand’ta Bayburt Yöresel yemeklerinden ikram ediliyor.Stand’ta Bayburt Balı ,Bayburt Ehramı gibi ürünler tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT'in ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatilcilere yönelik programlar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT, bu yıl 60 bin metrekarelik 10 salonda 85 ülkeden 1065 katılımcıyı ağırlıyor.

Fuar boyunca devam eden "Türkiye'de Seyahat Acenteciliğinin Geleceği", "Dünyada Yeni Trend: Gastronomi Turizmi" ve "Gelişmekte olan Pazarlarda Online Satış" başlıklı panellerle sektöre bilgi akışı sağlanacak.

50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Tatile çıkmayı planlayanlar da fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarına, cazip fiyatlarda "erken rezervasyon" kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

Bu yıl yoğun bir ilgi gören EMITT'e 106 ülkeden 2 bin 686 davetli tur operatörü başvuru yaptı. Tur operatörlerinden gelen bu yoğun ilgiyi büyük bir titizlikle ele alan EMITT yetkilileri, fuar katılımcılarına ve ülke turizmine katkı sağlayacak 600 davetli tur operatörünün başvurusunu onaylayarak fuar katılımcılarını da özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil etti.

Açılışta; İstanbul Valisi Vasip Şahin, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bayburt Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve davetliler yer aldı.

