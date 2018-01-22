Bayraklarımızı asalım
Bayraklarımızı asalım
0
TFFHGD Bayburt Şubesi
TFFHGD Bayburt Şubesi
0
Öğrencilere Motivasyon Semineri
Öğrencilere Motivasyon Semineri
0
Zabıtadan Fırın Denetimi
Zabıtadan Fırın Denetimi
0
banner399

Bayburt 2018 EMİTT fuarında..

Dünyanın ilk beş turizm fuarından biri olan Emitt fuarı 25 Ocak’ta kapılarını açıyor.

Bayburt 2018 EMİTT fuarında..
22 Ocak 2018 Pazartesi 18:16
banner393

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

 25 – 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 70.000 m²’lik 12 salonda gerçekleşecek. 22’inci kez turizm sektörünün buluşma adresi olacak.

Bayburt Emitt fuarında Bayburt Valiliği,Bayburt Belediyesi ,Bayburt Kültür Müdürlüğü ve Firmalarla emitt fuarında Bayburt Kültürünü tanıtacak.

Bayburt standı geçen yıl olduğu gibi 12.holde açılacak.

25 Ocak Perşembe günü saat 11.00 ‘de açılacak.

25-28 Ocak, 2018  arsı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul, Türkiye

banner397
İlgili Galeriler
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Önceki Haber
BAYBURT'TA ULUSLARARASI BOKS ŞÖLENİ
Sonraki Haber
Bayburt 2018 EMİTT fuarında..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.