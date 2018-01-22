Bayburt 2018 EMİTT fuarında..

Dünyanın ilk beş turizm fuarından biri olan Emitt fuarı 25 Ocak’ta kapılarını açıyor.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
25 – 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 70.000 m²’lik 12 salonda gerçekleşecek. 22’inci kez turizm sektörünün buluşma adresi olacak.
Bayburt Emitt fuarında Bayburt Valiliği,Bayburt Belediyesi ,Bayburt Kültür Müdürlüğü ve Firmalarla emitt fuarında Bayburt Kültürünü tanıtacak.
Bayburt standı geçen yıl olduğu gibi 12.holde açılacak.
25 Ocak Perşembe günü saat 11.00 ‘de açılacak.
25-28 Ocak, 2018 arsı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul, Türkiye
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