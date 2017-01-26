Bayburt 2017 Emitt Fuarında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 21'incisi düzenlenen EMITT 2017 Turizm Fuarı'nı Bakan Nabi Avcı ve Başkan Topbaş birlikte açtı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde

26 – 29 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 70.000 m²’lik 12 salonda gerçekleşecek. 21’inci kez turizm sektörünün buluşma adresi oldu. EMITT, 80 ülkeden 5.000 firma ve markayı bir araya geldi.

Uluslar arası Turizm fuarında Bayburt stantı 12.holde açıldı.Bayburt Valiliği,Bayburt Belediyesi ve Bayburt Ticaret odasının üstlendiği stant’ta Bayburt kadınlar Derneği yöresel gıdaları tanıttı. Bayburt Balını Özis Bal Firması ,Çini kabartma halı ve Seramik ürünlerini Aydıntepe Halk eğitim merkezi tanıttı.Ayrıca Bayburt Belediyesi bröşür ve Çalışmalarını anlatıyor.Bayburt Kültür Müdürlüğü Kültürel tanıtım yaparak Bayburt’u turizmcilere anlatıyor.

Stant’ta Baksı Müzesinin Maketiyle Müzenin tanıtımı yapılırken,Bayburt Üniversitesinin bünyesinde Ehram tezgahıyla Bayburt Ehramı tanıtılmakta.

Standı Bayburtlu Hemşerimiz İstanbul Valisi Vasip Şahin,Bayburt Eski Valilerinden Kerem Al,Baybuırt Eski Valilerinden Hasan İpek’te ziyaret etti.

Standa gelen Hemşerilerimize ve Fuar ziyaretçilerine Bayburt yöremize ait ikramlarda bulunuldu.







