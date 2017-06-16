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Bayburt 17 Haziran’da Sokak İftarında Buluşuyor

Bayburt Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sokak iftarı bu yıl 17 Haziran’da Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak. Ramazanın bereketini Kız Meslek Lisesi bahçesine taşıyacak olan Bayburt Belediyesi’nin kuracağı iftar sofrasına 7 den 70 e tüm Bayburtlular davetli. Ayrıca iftar programı kapsamında Sazendeler İlahi Grubu da vereceği konser de en güzel ilahileriyle Bayburtlularla buluşacak.

Bayburt 17 Haziran’da Sokak İftarında Buluşuyor
16 Haziran 2017 Cuma 16:59

Ramazan’ın Bereketini Hep Birlikte Yaşamak Adına

Bayburt’un bu iftarda bir kez daha kardeşlik sofrasında buluşacağını belirten Belediye Başkanı Mete Memiş yaptığı açıklamada bu iftar vesilesiyle Bayburt’u 7 den 70 e genciyle yaşlısıyla aynı sofrada buluşturarak kardeşlik bağlarının kardeşlik vakti olan bu ayda pekişmesini amaçladıklarını ifade etti. Ramazanın bereketini tüm Bayburt olarak birlikte yaşamak adına her yıl böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Memiş şöyle devam etti. İnşallah rabbimiz sağlık sıhhat verdiği sürece daha nice iftar sofralarında buluşacağız. Ben bir kez daha tüm kardeşlerimizi iftar soframıza Ramazanın bereketini hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum.

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