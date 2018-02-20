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Bayburt 100. Yılda Şühedaya Yürüdü

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinleri kapsamında Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından Kop Dağı’nda şehitlere saygı yürüyüşü organize edildi.

Bayburt 100. Yılda Şühedaya Yürüdü
20 Şubat 2018 Salı 17:38

Organizasyona Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, kurum müdürleri, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şehitler Abidesine Çelenk Bırakıldı

Vali Pehivan ve Başkan Memiş’in yürüyüşün sonunda şehitler abidesine çelenk bırakmasıyla başlayan tören saygı duruşu,  İstiklal Marşı’nın okunması ve müftülük görevlileri tarafından Kur’an okunması ve dua yaptırılmasıyla devam etti. Duanın ardından protokol konuşmalarına geçilirken burada kürsüye çıkan Belediye Başkanı Mete Memiş kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Rabbime Hamd Ediyorum

Sözlerine İstiklal Marşı’nın ‘’Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım,  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım,  Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. ‘’ dizleri ile başlayan Başkan Memiş  ‘’Bugün burada bize bu coşkuyu yaşatan aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında hürmetle eğiliyorum. Onları rahmetle yâd ediyorum.  Ve bu anlamlı günde Kop Dağlarında kaybedilmemiş Plevne olan Kop Dağlarında bizi bir araya getiren rabbime sonsuz hamd ediyorum. ‘’İfadelerini kullandı.

Allah Hepimizin Yardımcısı Olsun

‘’ Programın hazırlanışında emeği geçen herkese teşekkür eden Memiş,  başta emniyet müdürlüğümüz olmak üzere tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Aziz Bayburt halkına çok teşekkür ediyorum.  Allah hepimizin yardımcısı olsun.’’ Diye konuştu.

Bayburt Belediyesi tarafından katılımcılara Bayburt’a özgü kavut çorbasının da ikram edildiği organizasyon yine il emniyet müdürlüğü tarafından savaş atmosferinin oluşturulduğu gösteri ile sona erdi.

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