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BAY-GÜ-KAB BAYBURT’TA TOPLANDI

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Bayburt’ta gerçekleşti.

BAY-GÜ-KAB BAYBURT’TA TOPLANDI
18 Kasım 2021 Perşembe 14:17

BAYBURTGÜNDEM-   Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Belediyesi Meclis Üyeleri Cüneyt Keskin, Osman Nuri Tuluğ ile Bayburt ve Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci birlik toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak birlik üyesi belediye başkanlarını Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Toplantının ardından Başkan Pekmezci misafir başkanlara şehri gezdirerek Bayburt hakkında bilgiler verdi. 


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