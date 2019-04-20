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Battal ve Polattimur’dan hayırlı olsun ziyareti

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonucu Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battal ve Polattimur’dan hayırlı olsun ziyareti
20 Nisan 2019 Cumartesi 18:22
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Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Mecit Türkoğlu ile birlikte ziyarete gelen Milletvekili Battal, Başkan Pekmezci’ye yeni görevinde başarı temennisinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ise, misafirlerine teşekkür etti ve istişarelerde bulunarak Bayburt’a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

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