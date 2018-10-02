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Battal Bayburt Vakfı “Eğitime Destek gecesinde”konuştu.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı “Eğitime Destek gecesinde” Bayburt Üniversitesi için verdikleri önergede Meclisteki konuşmasını anlattı.

02 Ekim 2018 Salı 10:52

Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Türkiye Büyük millet meclisinde Bayburt Üniversitesi için bir kanun teklifi vermiştik.Kanun teklifini savunmak için konuşma yapıyordum.

Bu kadar konuşma yapıyoruz da yalvardığımızı sanmayın.Bayburt’un Üniversiteye ihtiyacı yok,Üniversitenin Bayburt’a ihtiyacı var.Bayburt’u Üniversitenin anlaması Selçukluyu anlamasıdır ve bu değerleri hissetmesi demektir.Selçukluyu anlarsanız Osmanlıyı anlarsınız,Osmanlıyı anlar sanınız zaferi,Dünyaya hükmetmeyi,Adaleti yeryüzüne yaymanın ne anlama geldiğini anlarsınız ve çağdaş Türkiye ye taşır ve yeniden büyük Türkiye yi çıkarırsınız.Onun için demiştim ki Üniversitenin Bayburt’a ihtiyacı var.Şu anda Üniversite Bayburt’a Bayburt Üniversiteyle içi içe akmaya devam ediyor dedi.

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