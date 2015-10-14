BATI NİL VİRÜSÜ HASTALIĞI SERO SURVEY ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Atlara sağlık taraması yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan, atlarda Batı NİL Virüsü Hastalığı araştırılması ve Sero Survey kapsamında Bayburt ilinde bulunan atlardan İl Müdür Yardımcısı Bülent Bayraktar ve Veteriner Hekim tahsin Uzun tarafından kan serumu alımı gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı Bülent Bayraktar tarafından yapılan açıklamada " yapılan bu çalışma ile Atlarda sağlık taramasının yapılarak alınan kan serum örneklerinin soğuk zincir içerisinde Veteriner Kontrol araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek Batı NİL Virüsü Hastalığı Sero Survey Çalışmasının tamamlandı. " dedi.