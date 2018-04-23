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Başkanın koltuğuna İlkokulu öğrencisi Berat Dursun oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayburt’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya’nın çocuklara armağan edilmiş tek bayramı olan 23 Nisan dolayısıyla Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ile çocuk evlerinde kalan minikler Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Başkanın koltuğuna İlkokulu öğrencisi Berat Dursun oturdu.
23 Nisan 2018 Pazartesi 14:16

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş miniklerin bayramını kutladı ve onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Akkoyunlu ve çocuklar ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Günün Başkanı Berat Dursun

Belediye Başkanı Mete Memiş 23 Nisan ziyaretleri kapsamında bir sonraki konukları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut ile Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu öğrencisi Berat Dursun oldu.  Bayram dolayısıyla makamını Berat Dursun’a devreden Başkan Memiş Dursun’un bayramını kutlayarak ona kitap hediye etti. Berat Dusun ise Bayburt’a yaptığı hizmetlerden ve eğitime verdiği destekten ötürü Belediye Başkanı Mete Memiş'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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Etiketler; #23 NİSAN
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