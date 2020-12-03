BAŞKAN PEKMEZİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, oğlu Dr. Öğr. Üyesi Necati Serdar Pekmezci’nin vefatı dolayısıyla kendisini yalnız bırakmayarak yanında olan akraba, dost ve yakınları için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Pekmezci yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Oğlum Dr. Öğr. Üyesi Necati Serdar Pekmezci’nin vefatında yanımızda olan, cenazemize katılarak ve telefonla arayarak acımızı paylaşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a, Son Başbakanımız İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan’a, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Kurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Yaşar Güler’e, Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal’a, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya Bakanlarımıza, Eski Bakanlarımız Erol Tuncer’e, Oltan Sungurlu’ya, Agah Oktay Güner’e, Doç. Dr. Ülkü Gökalp Güney’e, tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hemşehrimiz Bedrettin Dalan’a, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin’e, Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a, Milletvekillerimize, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlarımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Oktay Saral’a, Siyasi Parti Genel Başkan Yardımcılarına, Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt Epcim’e, Valilerimize, Milletvekilimiz Fetani Battal’a, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’a, Eski Milletvekillerimiz Şaban Kardeş’e, Karabey Kadri Karaoğlu’na, Bünyamin Özbek’e, Suat Pamukçu’ya, Bahattin Elçi’ye, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu’na, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’e, Cumhuriyet Başsavcımız Mahmut Bıçakcı’ya, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, Rektörlerimize, Aydıntepe Kaymakamımıza, Demirözü Kaymakamımıza, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat’a, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap’a, Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse’ye, CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel’e, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci’ye, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Bozo’ya, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı’ya, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazi Güler’e, Hüdapar Bayburt İl Başkanı Maşallah Oruçoğlu’na, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Görer’e, Mhp MYK Üyesi İdris Aydın’a, Mhp MYK Üyelerine, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit’e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’a, Belediye Eski Başkanlarımız Mete Memiş’e, Bekir Çetin’e, Numan Erengil’e, Vural İşaşır’a, Yavuz Şahin’e, Muammer Daştan’a, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk’e, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer’e, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’a, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler’e, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’a, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir’e, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’a, Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış’a, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır’a, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın’a, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk’e, Müftümüz Hasan Başoğlu’na, din görevlilerimize, yargı mensubu dostlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal’a, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin’e, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’e, Prof. Dr. Orhan Ateş Hocamıza, Belediye Başkanlarımıza, Komutanlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Kurum Müdürlerimize, Muhtarlarımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, İl Genel Meclisi Üyelerimize, İl Dışı Bayburt Derneklerimize, Bayburt Vakfımıza, Bayburtlular Federasyonu’na, Basın Mensuplarımıza, Hemşehrilerimize, Dostlarımıza, Akrabalarımıza, Komşularımıza, Mesai Arkadaşlarıma, Sendika Temsilcilerimize, Cenazemize çelenk gönderen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Genel Kurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Yaşar Güler’e, Bayburt Grup’a, BK Enerji’ye, Mustafa Çetin’e, Kenan Yavuz ‘a, Yahya Çavuşoğlu’na, Bünyamin Yazoğlu’na, Şeref Yazoğlu’na, Dr. Emre Akçalı’ya, Hekimoğlu Grup’a ve Atatürk Üniversitesi 1998 Yılı Çevre Mühendisliği Bölümü Dönem Arkadaşların’a teşekkür ediyorum.