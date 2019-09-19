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BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN TRABZON VE RİZE ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Trabzon ve Rize’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN TRABZON VE RİZE ZİYARET
19 Eylül 2019 Perşembe 16:24

İlk olarak Trabzon’a hareket eden Belediye Başkanı Pekmezci burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşen Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği  (DKBB ) eylül ayı encümen toplantısına katıldı. 

Gündem maddelerinin görüşülmesinin yanı sıra karşılıklı görüş ve önerilerin aktarıldığı toplantının ardından Rize’ye geçen Başkan Pekmezci Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile makamında görüştü. Başkan Metin’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Pekmezci çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerinden dolayı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür eden Başkan Metin ise görevinde başarılar dileyerek yöreye özgü hediyeler takdim etti.

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