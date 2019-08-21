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BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN MAHALLELERE ÇIKARMA

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, problemleri yerinde müşahede etmek için Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve birim müdürleri ile birlikte mahallelere çıkarma yaptı.

BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN MAHALLELERE ÇIKARMA
21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:07

İncelemelerine Esentepe Mahallesi’nden başlayan Başkan Pekmezci, mahalle muhtarı Bekir Demir’den mahallenin eksikleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Pekmezci Esentepe Mahallesi’nin tüm sokaklarını yaya olarak gezerek sorunlu bölgeler hakkında tespitlerde bulundu ve ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı.

Esentepe Mahallesi’ndeki incelemelerini tamamlayan Başkan Hükmü Pekmezci beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Kaleardı Mahallesi’ne geçti.  Burada mahalle muhtarı Arif Kalekahyası’ndan mahallenin sorunlarını dinledi.  Burada da mahalle’yi sokak sokak gezerek incelemelerde bulunan Pekmezci beraberindeki heyete notlar aldırdı. 

Kaleardı Mahallesi’ndeki incelemelerini de tamamlayan Başkan Pekmezci, periyodik olarak Bayburt merkezde bulunan 14 mahallenin tamamını ziyaret ederek sorunları yerinde tespit edecek.

Belediye Başkanı Pekmezci’ye incelemeleri boyunca Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker,  İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür,  Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen eşlik etti.

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