Başkan Pekmezciden Kavcıoğluna hayırlı olsun ziyareti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BAYBURTGÜNDEM HABER: Bayburt'un konuşulduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci Bayburtlu hemşehrilerimizi bu tip önemli görevlerde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, İl Başkanımız Sayın Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi Myk Üyemiz Sayın İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanımız Sayın Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Bakır'dan oluşan heyetimizle çalışma ziyareti için bulunduğumuz Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Bu ziyaretler kapsamında Merkez Bankası Başkanımız hemşehrimiz Sayın Prof. Dr.Şahap Kavcıoğlu'nu ziyaret ederek Bayburt'umuzu konuştuk." dedi.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi.