Başkan Pekmezci’den Bayram Ziyaretleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 salgını dolayısıyla hayata geçirilen tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle tüm Türkiye Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirirken Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci görevi başındakileri unutmadı.

Bayramın ilk gününde görev başında olan emniyet, sağlık ve belediye personelini ziyaret eden Başkan Pekmezci bayramlarını kutlayarak tatlı ve şeker ikramında bulundu. Ziyaretleri kapsamında polis kontrol noktaları, emniyet müdürlüğü, itfaiye müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta personeli, Güneş Enerjisi Santrali, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve devlet hastanesine giden Pekmezci buralarda görevli personelin bayramlarını kutlayarak sohbet etti.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestliği olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile de bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Pekmezci bayram şekeri ikram ederek bayramlarını tebrik etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci bayramın ilk gününde görevi başındaki tüm personeli ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını ifade ederek, büyükleri ziyaret edemediğimiz ve küçüklerle kucaklaşamadığımız için buruk bir bayram geçiriyoruz. Kovid-19 salgını dolayısıyla bu Ramazan Bayramı maalesef evlerimizdeyiz. İnşallah salgın tehlikesi geçince hep beraber, kalabalık aile ortamlarında geçireceğimiz güzel bayramlar bizleri bekliyor. Ama şimdi tedbir ve kurallara uyma zamanı. Lütfen evimizde kalmaya özen gösterelim.”Diye konuştu.