Başkan Pekmezci’den Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarettte, ilde görev yapan tüm basın mensuplarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyeleri Burhanettin Okumuş, Cengizhan Okutmuş, Beşir Kelleci ile Bayburt İHA Muhabiri Öznur Demir, Bayburt Sıla Gazetesi Muhabiri Alperen Selçuk’un bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, önemli açıklamalarda bulundu.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin 1991 yılındaki kuruluşunda kurucu üye olduğunu hatırlatan Pekmezci, kurucu başkan merhum Hacı Osman Okutmuş’a, Yakup Okutmuş’a, Aydın Cilara’ya Allah’tan rahmet dilerken, şuan tedavi olan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve cemiyet kurucu üyesi İsmail Şimşek’e şifalar diledi.

Başkan Pekmezci, burada yaptığı açıklamada, belediyenin projelerinden de bahsetti. Bayburt Belediyesi’nin Et Entegre tesislerinin bahar ayları ile birlikte faaliyete geçeceğini, bu projeye 3 milyon lira harcadıklarını söyledi.





