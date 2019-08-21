 ﻿
Vali Cüneyt Epcim'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı
Eruzum Valisi Okay Memiş, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
Belediye Başkanı Pekmezciden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Cüneyt Epcim, Kılıçkaya Köyü'nde Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
ALMANYA'DAN BAYBURT'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Köy Muhtarları Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
banner399

BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN AYDINTEPE VE ARPALI’YA ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’a iâde-i ziyaret gerçekleştirdi.

BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN AYDINTEPE VE ARPALI’YA ZİYARET
21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür eden Kaymakam Akın ve Belediye Başkanları Şentürk ile Polattimur, Bayburt’a hizmet yolunda kendisine başarı temennisinde bulundular.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’a misafirperverliklerinden ve kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.  

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ayrıca 31 Mart 2019 seçimlerinde göreve gelen Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’a hayırlı olsun dileklerini de iletti.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
Sezai Seçenin Yeni Albümü ve Yoldayım Bayburt, Klibi yayınlandı..
Sonraki Haber
BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN MAHALLELERE ÇIKARMA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.