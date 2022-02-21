Başkan Pekmezci ve Belediye meclis üyelerinden şükran ziyareti

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun’a şükran ziyaretinde bulundular.

BAYBURTGÜNDEM- Başkan Pekmezci Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan askeri gazinoda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, “Bugün Bayburt’un Düşman İstilasından Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü. Burada Bayburt halkı adına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz nezdinde size şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugün eğer bu cennet vatanda yaşıyorsak, kahraman ordumuzun ortaya koyduğu mücadele sonucunda hür ve bağımsız yaşamanın mutluluğuna ermiş durumdayız. Bu vesile ile sizin nezdinizde tekrar teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ise Başkan Pekmezci ve Belediye Meclis Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bağrından koptuğumuz bu milletin tevecühüne layık olmaya çalışacağız. Bayburt’un kurtuluşu ve öncesinde devam eden tüm muharebelerde sadece ordumuzla değil, siviliyle, milisiyle, kadınıyla, erkeğiyle tüm Türk Milleti’nin zaferidir. Bizde o zaferin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.