Başkan Pekmezci SONAR’ın Anketinde Üçüncü Oldu

Bayburt Belediyesi’nin Covid-19 sürecinde aldığı tedbirler ve pandemi döneminde yaptığı başarılı çalışmalar Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye üçüncülük getirdi.

Başkan Pekmezci SONAR araştırma şirketinin büyükşehirler hariç 51 il belediyesi için gerçekleştirdiği anket çalışmasında Covid -19 döneminde en başaralı belediye başkanları arasında %62,2 lik oy oranıyla en başarılı üçüncü belediye başkanı oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci Covid-19 pandemisi döneminde ekip halinde başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yaptığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizde adım adım gerçekleştirdiği yıkama çalışmalarıyla, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetleme çalışmalarıyla kısacası tüm ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hep beraber başarılı işlere imza attık. Bu vesile ile başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve tüm personelimize bu süreçte yaptıkları çalışmalar için ve çalışmalarımızı takdir eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Vatandaşları alınan tedbirlere titizlikle uymaları gerektiği konusunda da uyaran Pekmezci “tedbirlere dört elle sarılmalıyız. Unutmayalım ki virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil bu pandemiyi hep beraber bertaraf edeceğiz ve Allah’ın izniyle bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Uymamız gereken kurallar basit Temizlik, Mesafe, Maske .” diye konuştu.