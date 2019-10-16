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BAŞKAN PEKMEZCİ MAHALLE GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle gezilerini sürdürüyor. Bayburt’un daha önce 10 mahallesini tek tek gezerek sorunları yerinde inceleyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin bu seferki durağı Mehmet Çelebi ve Kadızade mahalleleri oldu.

BAŞKAN PEKMEZCİ MAHALLE GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
16 Ekim 2019 Çarşamba 18:06

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Temizlik İşleri Müdürü Abdulvehhap Silsüpür ile birlikte ilk olarak Mehmet Çelebi Mahallesi’ne çıkarma yapan Başkan Pekmezci, burada mahalle muhtarı Mehmet Helvacı’dan taleplerini ve mahallenin sorunlarını dinledi. Mehmet Çelebi Mahallesi’nin her bir sokağını tek tek gezerek sorunları yerinde müşahede eden Başkan Pekmezci, beraberindeki birim müdürlerine bir bir not aldırdı ve sorunların ivedilikle çözülmesi için talimat verdi.

Karşılaştığı vatandaşlarla da tek tek yakından ilgilenen Başkan Pekmezci, Mehmet Çelebi Mahallesi’ndeki incelemelerini tamamladıktan sonra beraberindekilerle birlikte Kadızade Mahallesi’ne geçti.   Muhtar Gökhan Demirhan’dan mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Pekmezci, diğer mahallelerde olduğu gibi burada da sokak sokak gezerek problemleri yerinde inceledi ve ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı.  

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