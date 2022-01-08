BAŞKAN PEKMEZCİ KARİYER GÜNLERİNİN KONUĞU OLDU

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bayburt İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Komite tarafından düzenlenen kariyer günlerinin konuğu olan Başkan Pekmezci öğrencilerle sohbet ederek Bayburt Belediye Başkanlığı ile ilgili yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Başkan Pekmezci kendisine sorulan belediye başkanı olduğu sürece kadarki kariyer çizgisi hakkındaki sorulara da cevap verirken, aynı zamanda öğrencilere nasıl bir kariyer planlaması yapmaları gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunarak eğitim süreçlerini nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda kendi tecrübelerinden örnekler aktardı.

Gençlere, kendilerini olabildiğince geliştirmelerini söyleyen Başkan Hükmü Pekmezci, bol bol kitap okumalarını, araştırma yapmalarını, özellikle hayatları boyunca yaşayacakları şehirler hakkında bilgi sahibi olmalarını söyledi.

Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında anekdotlar sunan Başkan Pekmezci öğrencilere anlattıklarından sorular sorarak doğru cevap verenleri not aldırdı ve bu öğrencileri ödüllendireceğini ifade etti.

Programın sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü katılımından dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek ebru çalışması hediye etti. Başkan Hükmü Pekmezci ise İl Müdürü Gümrükçü’ye davetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Pekmezci daha sonra öğrencilere çeşitli kitaplar hediye ederken gece fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Bayburt Ümit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nesli Kocabey, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Kocabey, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.