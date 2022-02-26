Başkan Pekmezci İstanbul'da,Bayburt Vakfını Ve Dernekleri Ziyaret etti

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılmak üzere İstanbul'a giden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, derneklere ziyaretlerde bulundu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, faaliyetlerine İstanbul’da devam eden Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği ve Bayburt Vakfı'na ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği’nden başlayan Başkan Pekmezci burada dernek başkanı Sadettin Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bayburt’un konuşulduğu ziyarette hemşehrileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Pekmezci, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Sağlam ve yönetimine teşekkür etti. Başkan Pekmezci’yi ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını söyleyen dernek başkanı Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri ise, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.



Buradan Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne geçen Başkan Hükmü Pekmezci, dernek başkanı Adem Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Pekmezci misafirperverliklerinden dolayı Doğan'a teşekkür etti. Başkan Adem Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Hükmü Pekmezci’nin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Daha sonra Başkan Pekmezci derneğe üye olarak şeref defterini imzaladı. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlama programları dolayısıyla bulunduğumuz İstanbul’da faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Bayburt derneklerimizi ziyaret ettik. Hem Ümraniye Bayburt derneğimiz hem de Anadolu Yakası Bayburt derneğimiz hemşehrilerimiz içinde, şehrimiz içinde önemli ve başarılı çalışmalarda bulunuyorlar. Ben bu başarılı çizgilerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Tüm derneklerimiz hemşehrilerimizin gurbette kendilerini Bayburt’taymış hissetmeleri için kilit rol oynuyor.

Ziyaretlerimizde Bayburt’umuzda olan değişimleri kendilerine anlattık. Allah nasip eder pandemiyi atlatırsak, bu yıl her zaman olduğu gibi temmuz ayının 3. haftasında gerçekleştireceğimiz 26. Uluslararası Dede Korkut Şölenlerimize tüm hemşehrilerimizi davet ettik. Ben tekrar başkanlarımız Sadettin Sağlam ve Adem Doğan nezdinde derneklerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayburt Vakfı'nın yapı kayıt belgesini verdi Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programlara katılmak için bulunduğu İstanbul’da Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nı ziyaret etti. Vakıf Başkanı Av. İsrafil Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci İstanbul’da Bayburtlularla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz 2,5 yıldan beri şehrimize hizmet etmek adına çırpınıyoruz. Yaptıklarımza Bayburt'umuz her geçen gün çok daha iyi bir konuma geliyor. Bayburt her geçen gün kendine yakışır tarih ve kültür şehri kimliğinin ötesinde modern anlamda yeşil alanlarıyla, kent dokusuyla, otoparklarıyla iyi bir konum olacak bir seviyeye geldi.

Bayburt Vakfımız eğitimde, kültürde ve hizmette çok önemli çalışmalara imza atıyor. Yürüttükleri başarılı çalışmaları mutlulukla ve takdirle takip ediyoruz. Bayburt ve Bayburtlular için yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Av. İsrafil Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu. Başkan Pekmezci’yi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Vakıf Başkanı Kahraman ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Ziyarette ayrıca Bayburt Belediyesi tarafından Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'na tahsis edilen binanın yapı kayıt belgesi Başkan Pekmezci tarafından Vakıf Başkanı Kahraman'a teslim edildi.







