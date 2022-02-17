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Başkan Pekmezci Esnaf Odaları Ziyaretlerini Sürdürüyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası ile Madeni Sanatkârlar Odası’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Pekmezci Esnaf Odaları Ziyaretlerini Sürdürüyor
17 Şubat 2022 Perşembe 16:29

BAYBURTGÜNDEM- Ziyaretlerine Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası ile başlayan Başkan Hükmü Pekmezci’yi burada oda başkanı İrfan Karaaslan karşıladı.

Başkan İrfan Karaaslan ile bir süre sohbet eden Başkan Pekmezci görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Karaaslan ise Başkan Pekmezci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Madeni Sanatkârlar Odasına geçen Başkan Pekmezci’yi burada ise Başkan Muharrem Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.  Başkan Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Pekmezci görevlerinde başarı dileklerini ileterek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Pekmezci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. 


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