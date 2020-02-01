BAŞKAN PEKMEZCİ'DEN KAR MESAİSİ

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının şehirde etkisini göstermesiyle birlikte Bayburt Belediyesi'ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde kar yağışının yerini rüzgarlı ve soğuk havaya bırakmasının ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceleyerek görevli personellerle sohbet etti.

Başkan Pekmezci şehir merkezindeki incelemelerin ardından yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı geçidinin ulaşıma elverişsiz olmasından dolayı Bayburt - Erzurum karayolunun 7. kilometresinde bulunan Bayburt Sanayi Sitesinde bekleyen kamyon ve tır şoförlerini ziyaret etti.



Ziyaret ve incelemelerin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Pekmezci "Dün elimize ulaşan Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün raporu doğrultusunda birimlerimizi bilgilendirerek karla mücadele ekiplerimizi araç ve gereçleriyle hazır hale getirdik. Şehrimizde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için hazır bir şekilde beklemeye başladık. Kar yağışının etkisi göstermeye başlamasının ardından sahaya çıkan ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerimizle beraber bir bütün şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehir merkezimizde ana arterler, mahalle ve sokak bağlantılarıyla her hangi bir kapalı yol ağımız bulunmamaktadır. Kar yağışının yerini dondurucu havaya bırakmasının ardından ise buzlanma ve don olaylarına mahal vermemek adına ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecekler.



Sahadaki çalışmalarımızı takip ettikten sonra Kop dağı geçidinin kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmasından dolayı Bayburt - Erzurum yolunun 7. kilometresinde Bayburt Sanayi Sitesinde bekleyen cefakar kamyon ve tır şoförlerini ziyaret ettim. Kendilerinin Bir kaç saatliği nede olsa bizim misafirlerimiz olduklarını belirterek herhangi bir ihtiyaçlarının bulunup bulunmadıkları sorarak sanayi sitemizde bulunan çay ocağında şoför arkadaşlarımızla çay içerek sohbet ettik.

Kış mevsiminde zor bir meslek sahibi oldukları için Rabbim bu zor koşullarda her birinin ailelerine götürecekleri ekmek paralarının bereketlendirsin. Mevlam kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin. temennisinde bulundum. Kop dağı geçidi ilerleyen saatlerde ulaşıma açılmadığı takdirde kop köyünde bekletilen tır ve kamyon şoförlerine belediyemiz tarafından yiyecek ve içecek ikram edilecek dedi.