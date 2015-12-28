BAŞKAN METE MEMİŞ: BELEDİYE HİZMET BİNASINI YIKACAĞIZ

AK Parti Bayburt İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi Toplantısı parti binasında gerçekleştirildi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, mevcut belediye binasının yıkılacağını söyledi.



Toplantıya Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Başkanı Hakan Kobal, ilçe ve belde belediye başkanları, il başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Hakan Kobal yaptı.



Başbakan Bayburt'a gelecek



1 Kasım seçimlerindeki başarısından dolayı partililere teşekkür eden Kobal, Başbakan Ahmet Davutoğlu'un kısa bir süre içerisinde teşekkür için Bayburt'a geleceğini söyledi.

Kobal şunları söyledi:

"Sizler sadece milletvekillerimizin seçilmesine şahitlik etmekle kalmayıp, Bu tarihi anı bizzat kendi ellerinizle inşa ettiniz, rekor kırdınız. Bu başarının teveccühü ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın Bayburtlu kardeşlerime olan sevgisi ve güveninin neticesinde 1 Kasım seçimleri zaferle sonuçlandıktan sonra ilk olarak Bayburt’umuza gelerek bizleri onurlandırmıştır. Bunun akabinde Genel Başkanımız Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Bayburt’umuza en kısa zaman içerisinde gelerek bizleri onurlandıracaklardır. Bizler bu dönemde de her zaman farklılığımızı gösterdik. Bunun neticesinde Genel Başkanımız Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı görevini Milletvekilimiz Sayın Naci Ağbal’a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütce Üyesi görevini Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu’na vererek bizleri onurlandırmıştır"

Toplantıda Kobal'ın ardından söz alan İl genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, il özel idaresinin projelerinden bahsetti.

Daha sonra konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise, önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut belediye hizmet binasının yıkımına kısa süre içerisinde başlanacağını bildiren Memiş, belediye projeleriyle ilgi olarak da bilgiler verdi.



Memiş'in konuşmasından satırbaşları şöyle:



Seçim değerlendirmesi



"Sözü uzatmadan sadece seçimlerle ilgili olarak çok kısa bir şey ifade etmek istiyorum. Seçim çalışmalarını yaptığımızda ben konuşmaya başlıyorken şu ifadeleri hep kullandım: 1 Kasım seçimleri Türk siyasi tarihi açısından çok önemli ama aynı zamanda Bayburt’umuz için çok çok daha önemli vebugüne kadar yakalayamadığımız çok büyük fırsatları yakalayacağımız bir seçimdi. O gün partimizin genel başkan yardımcısı Bayburt milletvekili olarak parlamentoya giderecek ve inşallah maliye bakanı olacak temennisindeydik ve yine ikinci sıra milletvekili adayımızın çok güçlü bir bürokrattı, yani halk bankası genel müdür yardımcısının Türkiye’deki ekonomik hareketliliği idare etmek adına çok önemli bir isim olduğunu ifade etmiştim.

Seçim sonrası geldiğimiz noktada hepimizin onur ve gurur duyacağı bir gelişme olarak çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Naci Ağbal Bey Maliye Bakanı oldu. Hem sayın bakanıma bizlere bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyorum hem de sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın başbakanımıza Naci Ağbal Bey’i Maliye Bakanı olarak görevlendirdikleri için Bayburtluya olan itimatları ve güvenleri için teşekkür ediyorum. Yine meclisin en önemli komisyonu olan plan bütçe komisyonuna çok kıymetli vekilimiz şahap beyin seçilmesi de seçim öncesi Bayburtlunun öngörülerinin çokta doğru olduğunu göstermektedir. İnşallah Bayburt olarak hem kıymetli bakanımızdan hem de kıymetli milletvekilimizden istifade edeceğiz."



Yapılan Çalışmalar



"Bayburt Belediyesi olarak kanalizasyon sisteminin yenilemesi için ihale bedeli 16 milyon tl yapılması planlanan ana hat 93 km yapılan ise 95 km yani 2 km fazla yaptık. Geriye ise yapılması gereken 1,5 km lik bir hat kaldı. Yani 20 günlük bir süre. Toplam yapılması planlanan parsel bağlantı sayısı 3000 adetti bunun 2550 adedi yapıldı. Ayrıca bunların dışında 2250 adet logarın yapımı tamamlandı. Bunların arasındaki bağlantı mesafesi de 9 km. kanalizasyon için mart ayıyla birlikte başlayacak 20 günlük bir işimiz kaldı.

Şehir İçi İçme Suyu ihale bedeli 14 milyon TL. Yapılması planlanan ana hat 140 km yapılan toplam hat 140 km. içme suyu ana hattı tamamlandı yapılacak abone bağlantı sayısı 3000 adetti yapılan 2850 adedi yapıldı.

Atık su arıtma tesisi ihale bedeli 8 milyon 800 bin tl bu tamamıyla bitirildi. Şuanda kısmi olarak zaten çalışıyor.

Yağmur Suyu Tahliye Sistemi. İhale bedeli 4,5 milyontl yapılması öngörülen ana 17 km idi 16,5 km lik kısmı tamamlandı. Bu çerçevede konulması planlanan toplam ızgara 3500 adetti konulan ızgara 3350 adet.

Şunu ifade edeyim ki hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bayburt halkına gerçekten teşekkür ediyorum. Yani iki yaz dönemi sıkıntı çektik. bana olan güveninizden ve desteğinizden dolayı partimin il başkanından bütün kademelerinde çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine Bayburt halkına göstermiş oldukları hoş görü ve itimattan dolayı buradan teşekkür ediyorum.

2016 yılı ile birlikte Bayburt’un üst yapı çalışmaları başlayacaktır. Planlanan çalışmalarımızı çok kısa olarak arz edeyim. Şu anda Bayburt’taki toplam yol ağı toplam 100 km. Buna ana arterler ve mahalle arasından yollarda dâhil. Biz bugüne kadar belediyenin imkânlarıyla ve il özel idaresi ile karayollarından aldığımız asfaltlarla 65 km lik yolu asfaltladık. Mahalle aralarına döktüklerimiz kalacak fakat ana yol sayılabilecek 60 km likgüzergahı n kalıcı asfalt, parke, kaldırım ve cadde süslemeleri için proje çalışmaları başladı ve bitirilmek üzere toplammaliyeti 24 milyon tl. Bunu sayın vekilimle ve sizlerle paylaşıyorum."



Şehitlik projesi



"Bu yıl Şehit Osman Tepesinde Bayburt için çok önemli olan şehitlik projemizi tamamladık henüz açılışını yapmadık ama inşallah görkemli bir açılışla Bayburt’umuza kazandıracağız. Sadece ağaçlandırılması kaldı. Şunu da belirteyim mazisi şehitlerle dolu Bayburt’umuza yakışır bir çalışmayla peyzajını tamamlayacağız. Şehitlik projemizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının destekleriyle yaptık. Buradan il müdürümüz Hayrettin Bey’e de teşekkür ediyorum.



Toplam maliyeti 3.5 milyon tl olan Şehit Osman Villaları ve 1+1 apart evler projemiz yüzde 75 oranında tamamlandı. 170 metre karelik 20 adet villanın 8 tanesini sattık. Kalan villalar için proje tamamen bitince ihaleye çıkacağız. Yine imaret Tepe Sosyal Tesisleri Allah’a şükür tamamladık. İhalesi yapıldı. Emeği herkese proje başlatan eski belediye başkanımız Hacı Ali Polat Bey’e Ümraniye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bayburt’ta bu manada bir tesis eksiği vardı. İnşallah İmaret Tepe ile bu eksiklik giderilecek"





Tamamlanan projeler

"Baykent Şelalesi’nin ise toplam maliyeti 2milyon 100 bin tl sadece peyzaj işi kaldı. Bunu da biz yine 2016 yılının başında profesyonel bir ekiple yaptıracağız. Yine projeyi başlatan Hacı Ali Bey’e ve Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Bey’e teşekkür ediyorum. Şehir Parkı projemizde de Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığına teşekkür diyoruz. Başlangıçta onların yapmayı öngördükleri alan küçüktü konuşarak ve biraz talepte bulunarak yapılacak alanı büyüttük ve yapılacak imalatları artırdık. İnşaat mevsiminin başlamasıyla birlikte çalışmalar devam edecek. Sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi kurduk ama bu istenilen seviyede değil küçük bir şey. 12 gözlü bir barınak diyelim. Sokak hayvanlarından hasta olanlar burada tedavide dilebiliyorlar veteriner müdürümüz ve veteriner hekimimize teşekkür ediyorum. Bayburt’ta mahallelerimizde çok ciddi bir sorun olan yıkık taş duvarları 2014 ve 2015 yılında 1 milyon tl maliyetle yaptık. Yapılamayan kısımları da inşallah 2016 yılında hızlı bir şekilde tamamlanacak. Bayburt belediyesi olarak alt yapı çalışmalarını gerçekleştirirken araç gereçlerde donanımlı olmak adına hertürlü çalışmayı yapmak ve ihtiyaçları gidermek için 4 miyon 300 bin tllik araç aldık. Ayrıca 1 adet itfaiye, 1 adet arazöz, 3 adet 7+1, 1 adette 10+ 1 çöp kamyon Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak belediyemize geldi. Yine bu alt yapı çalışmalarını yapılması sırasında bize çok katkı sağlayan 750 bin tlmaliyetli konkasörtesisi belediyemize kazandırıldı. Burada 3,5 milyon tllik üretim yaptık."



Askeriyenin ek binalarının yıkılması kararı onaylandı



"Şimdi planladığımız projeleri ifade edeyim, Kent Meydanı Projemiz devam ediyor. Proje çizimi tamamlandı ve maliyeti çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan da askeriyenin burada bulunan ek binalarının yıkılması emri çıktı. Son yazıyı defterdarlık Savunma Bakanlığına yazdı cevabı bekleniyor. Proje tamamlandı ihaleye çıkma noktasında üs tarafı kent meydanı olacak altı 230 araçlık otopark olacak. Eğer valilik müsaade ederse oradaki valilik ek hizmet binasını başka bir yere taşıyıp orayı yıkarak bu kent meydanına katacağız. Yine şuanda bizim mevcut otoparkımızın altını oto park yapıp üst tarafınıda yeşiliyle, peyzajıyla Bayburt’umuza park olarak kazandırmayı planlıyoruz."



Şehit Nusret Çay Bahçesinden başlayıp Dörtyol'a kadar yenileme çalışması



Kaleardı Mahallemizde 60 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan park projesi de inşallah Mart ayıyla birlikte ihaleye çıkacak. Yine Şehit Nusret Çay Bahçesinden başlayıp Dörtyol mevkide dâhil olmak üzere buraya kadar olan alanın yeniden yapımı için çizilen proje bitmek üzere bunu da KİPTAŞ genel müdürü ismet bey üstelendi inşallah 1 sezonda tamamlanacak. Kent Ormanı’nın büyütülmesi çalışmalarında ise orman şube müdürlüğü çalışmalarını başlattı inşallah tamamlanacak.



Çoruh'a 3 aşamalı proje



"Bayburt için çok önemli saydığımız Çoruh Nehri projesi ise 3 aşamalı olarak planlandı. 1. aşama pönserek 2. aşama taş köprü ve bent köprüsü arası 3. aşamada kopuz köprüsüyle kaleardı köprüsü arası. Bu sıradan bir proje olmayacak. Ben bunu sayın cumhurbaşkanımıza arz ettiğim zaman ifadesi aynen şu oldu. Bunu Veysel Bey görsün ilgilenecek yardım edecek ve bu dsinin öngördüğü şekilde olmasın. Bu konuda da biz çalışmalarımızı yapıp sayın bakanımızdan randevu talebinde bulunacağız. Ben sürekli şu sözü ifade ettim: porsuk çayının Eskişehir’e kattıklarını biz Çoruh’la Bayburt’a neden katmayalım veya sen nehrinin Paris’e kattıklarını Çoruh’la Bayburt’a neden katmayalım.

Burada şunu da ifade edeyim sizin hayaliniz yoksa Bayburt’a bir şey katamazsınız. Hayallerimiz var hayallerimizi hayata geçirecek projelerimiz var. Projelerimizi desteleyecek kıymetli bakanımız ve değerli milletvekilimiz var. Hükümetimize inanıyor ve güveniyoruz. Bayburt için olmazsa olmazımız Çoruh inşallah 2016 yılıyla beraber Bayburt’umuza hizmet etmeye başlayacak. Bayburt Çoruh Nehri’nden yeteri kadar istifade etmeye başlayacak."



Tarihi doku canlanacak



"Yine Bayburt’umuzun tarihi dokusunu ortaya çıkarma adına 1 yıl süreyle başlattığımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz projede sona geldik. Bu anlamda proje ocak ayında tamamlanmış olacak sonra Dünya Bankası fonlarından üniversite ve belediye işbirliğiyle bu proje hayata geçmiş olacak Bayburt’taki tarihi dokuyu yansıtacak evlerimizi ve bölgeleri ortaya çıkaracağız. Ayrıca İstanbul’daki ile belediyelerinin her biri Bayburt’taki bir tarihi evi onaracak. Bunlardan faklı olarak ben Altındağ Belediye Başkanımızla görüştüm. Altındağ’da Hamamönü’ndeyapılan yerler bugün herkesin gitmek için can attığı oturunca ferah, rahat bir nefes aldığı çok güzel bir görüntü arz eden o bölgeyi nasıl oluşturdukları konusunda bir görüşmemiz oldu ve ikinci görüşmemizi şu şekilde planladık: Biz buradan bir sokağı tespit edeceğiz buradaki dışarıdan ve belediyeden mimar arkadaşlarla Altındağ Belediyesi’ne gideceğiz ve oradaki arkadaşlarla bir yol haritası çizeceğiz. Gerekirse bizim arkadaşlarımız orada kalacak yada oradaki arkadaşlar Bayburt’a gelecek bu tespit ettiğimiz sokakta ilk etap da Bayburt Kültür sokağını hayata geçirip bunun devamını sağlayacağız."



Kapalı pazar



"Kapalı halk Pazar içinde çalışmalarımız hızla sürüyor. Yer noktasında kesinleşmiş bir kararımız yok ama bu konuda halk pazarında bir çalışma geçekleştirdim. İnsanların farklı istekleri var sözümüzde var 2016 yılında mutlaka kapalı pazar yeri olacak."

Parklar



"Bayburt’ta yaz süresince çocuk parkı ihalesi yaptık ve istenilen yerlere bu oyun gruplarını kurduk. Bunları da devam ettireceğiz. Mahallelerimizde birer tane değil de ileriye doğru ikişer tane oyun grubu, çocuk parkı olmayan yer kalmayacak şekilde şehrimize kazandırılacak."



Belediye binası yıkılıyor



"Şunu da ifade edeyim Belediye Hizmet binamızı yıkacağız Kız Meslek Lisesi ve Bayburt Lisesi o eski taş binalarımız Bayburt Belediyesi’ne yakışır.İnşallah belediyemizin binaları olarak kullanılacak. Belediye araçlarımız için ihalesi gerçekleşen bir garaj ihalemiz var onunda yapımının yüzde 90'nı tamamlandı."



Tarım ve hayvancılık kompleksi



"Ve son sözümüz olarak burada sizin de fikriniz almak istiyorum. Bayburt için hep konuştuğumuz Tarım Kompleksi Projesi. Şuanda projesi yapılıyor bitirilme aşamasında. Yani 3-5 günlük süre içerisinde tamamlanmış olacak. Projenin içerisinde tarım ve hayvancılıkla ilgili her şey var. Kesimhane, ot pazarı, hayvan pazarı, hayvan barınakları, zirai donanım aletlerinin satıldığı yerler, depolama adına Bayburt’un ihtiyaç duyduğu hangarlar da olacak. Traktör satış noktaları ve cirit müsabakaları için kullanılan atların kalabileceği yerlerde var. 100 bin metrekarelik bir alana inşallah bu kompleksi kuracağız. Yer noktasında ise epeyce eleme yapıldı ve son karara geldik. Birkaç yer üzerinde duruyoruz. Bir ceza evinin yanında belediyemize ait çok büyük bir alan var. Buranın ana yolla bağlantılarını kurmak suretiyle yapmayı düşünüyoruz. Yeni sanayi bölgesinin hemen yanın da Çoruh nehrinin kıyısında da büyük bir alan var orada düşünülüyor. Birde bu alanın hemen karşısında kırcakol tarafında bir alan var. O alan konusunda da tereddütler var. Bunun nedeni ise, burası hemen bizim sakalı cennet isminde tatil köyümüz var orayı tatil beldesi haline getirmeyi planlıyoruz inşallah çok daha güzel çalışmalar olacak oranın yeşil alan olması konusunda. Bunların dışında da sizin önerebileceğiniz bir alan varsa ivedilikle bildirelim çünkü projesi tamamlanmak üzere ve gecikme şansımız yok."



"Yaptığımız yanlışlarda da uyarılmak beni memnunediyor"