Başkan Memiş’ten Türk Kızılayı’na Kurban Bağışı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Türk Kızılayı’na kurban bağışında bulundu.

Başkan Memiş’ten Türk Kızılayı’na Kurban Bağışı
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Başkan Memiş, Türk Kızılayı Baybur Şube Başkanı M. Fikret Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Yerlikaya’yı makamına kabul ederek, bu yılki kurban vekâletini Türk Kızılayı’na verdiğini söyledi.

Yurtiçi kurban vekâleti olarak 740 lira bağışta bulunan ve karşılığında makbuzunu alan Başkan Memiş yaptığı açıklamada, “Bu yılki kurbanımızı inşallah Türk Kızılay’ı aracılığı ile keseceğiz. Yurtiçi kurban bağışı olarak vekâletimi sayın şube başkanımızın şahsında Kızılay Bayburt Şubesi’ne tevdi ediyorum. Bununla şunu ifade etmek istiyorum; Türk Kızılay’ına güveniyoruz, sayın cumhurbaşkanımıza bağlı bir kurumdur. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş bu yılki kurbanını Türk Kızılay’ı aracılığı ile kesecektir.” diye konuştu.

Yaptığı kurban bağışından dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür eden Tük Kızılayı Bayburt Şubesi Başkanı M. Fikret Aksoy ise, “Bu yılki kurban vekâletini kızılayımıza uygun gördüklerinden dolayı Türk Kızılayı Bayburt Şubesi yönetimi olarak huzurlarınızda sayın şehrül eminimize çok teşekkür ediyorum”dedi. 

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