Başkan Memiş’ten Prof. Koçan’a tebrik

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, tebrik mesajı yayınladı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini bulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri kapsamında Baksı Müzesi'nin Kültür ve Sanat Kurumu dalında ödüle layık görülmesinden dolayı tebrik mesajı yayınladı.



Mesajında, daha önce 2014 yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve T.B.M.M Onur Ödülü’nü alarak Bayburt’un göğsünü kabartan Baksı Müzesi’nin kültür, sanat ve edebiyat dünyasında önemli bir prestij haline gelen 1979 yılından beri verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödüllerinde de ödüle layık görülmesinden Bayburt olarak büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Memiş, Baksı Müzesi’nin bu başarılı grafiğini devam ettirerek Bayburt’a değer katmaya devam edeceğine inandıklarını söyleyerek Baksı Müzesi Kurucusu Prof Dr. Hüsamettin Koçan ve müze yetkililerini tebrik ediyorum dedi.



