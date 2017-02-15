Başkan Memiş’ten Maliye Bakanı Ağbal’a Ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti.

Bayburt’ta belediye tarafından gerekleştirilen projeler ile hayata geçirilmesi planlanan projelerin konuşulduğu ziyarette, Bayburt’u Bayburtluların gönlündeki yere ulaştırmak adına çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Memiş şunları ifade etti:

Bayburt’u Gönlümüzdeki Yere Taşıyacağız

“İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bayburt’u her zaman hayalini kurduğumuz bir konuma taşıyacağız. Bayburt’umuz zaten, tarihin en kadim zamanlarından beri şehir kültürünü ve şehir ruhunu taşımış, yetiştirdiği büyük şahsiyetlerle, sahip olduğu kültürel değerlerle oldukça önemli bir konuma sahiptir. Biz de inşallah yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle Bayburt’umuzun bu kadim şehir kimliğinin yanına, modern kent kimliğini ekleme yolunda başlattığımız değişimi devam ettireceğiz. Bu hizmet yolunda bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a teşekkür ediyorum. İnşallah Bayburtlular olarak el birliğiyle Bayburt’umuzu her zaman daha da ileriye taşıyacağız.”

