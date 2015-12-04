BAŞKAN MEMİŞ’TEN ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ BAYBURTLULARA MÜJDE

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Bayburt Belediyesi olarak İş-Kur vasıtasıyla kurulan bir ekiple engelli vatandaşlar ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ev temizliği ve kuaförlükte dâhil evde bakım hizmetlerine destek verileceğini belirtti.









Bayburt Belediyesi olarak İş-Kur vasıtasıyla kurulan bir çalışma ekibiyle bakıma muhtaç olan vatandaşların, yaşlıların ve engellilerin evlerindeki hem temizlik hizmetlerini hem de kuaförlükte dâhil olmak üzere bakım hizmetlerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Memiş, bu çalışmanın mahalle muhtarları ile başlatıldığını, bu tür ihtiyaçları olan ailelerin muhtarlar tarafından belediyeye bildirileceğini söyleyerek bu hizmet için sayı sınırı koymadıklarını ve bu hizmetten ihtiyacı olan her ailenin yararlanacağını belirtti.