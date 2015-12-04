banner337

BAŞKAN MEMİŞ’TEN ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ BAYBURTLULARA MÜJDE

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Şair Zihni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Bayburt Belediyesi olarak İş-Kur vasıtasıyla kurulan bir ekiple engelli vatandaşlar ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ev temizliği ve kuaförlükte dâhil evde bakım hizmetlerine destek verileceğini belirtti.

BAŞKAN MEMİŞ’TEN ENGELLİ VE BAKIMA MUHTAÇ BAYBURTLULARA MÜJDE
banner330
 Bayburt Belediyesi olarak İş-Kur vasıtasıyla kurulan bir çalışma ekibiyle bakıma muhtaç olan vatandaşların, yaşlıların ve engellilerin evlerindeki hem temizlik hizmetlerini hem de kuaförlükte dâhil olmak üzere bakım hizmetlerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Memiş, bu çalışmanın mahalle muhtarları ile başlatıldığını,  bu tür ihtiyaçları olan ailelerin muhtarlar tarafından belediyeye bildirileceğini söyleyerek bu hizmet için sayı sınırı koymadıklarını ve bu hizmetten ihtiyacı olan her ailenin yararlanacağını belirtti.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BEŞİR DERNEĞİNDEN “İYİLİK HEDİYESİ SERTİFİKASI”
Sonraki Haber
85.YIL ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, MAHMUT KEMAL YANBEĞ İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİLER
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.