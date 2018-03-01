Başkan Memiş’ten Ankara Çıkarması

Bir dizi çalışma ziyareti için Ankara’da bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u makamlarında ziyaret etti.

Bayburt için hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Başkan Mete Memiş Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Bakanlar Özhaseki ve Kurtulmuş ise Başkan Memiş’e çalışmalarında başarılar dilediler.