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Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
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Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti

Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
09 Ocak 2019 Çarşamba 12:07

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Kayalı ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak Bayburt’a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim ettiler.

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