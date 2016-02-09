Başkan Memiş.:Bayburt Kalesinin dikkate alınması lazım

Kültür Turizm Bölge Çalıştayı’nda konuşma yapan Belediye Başkanı Memiş; “BAYBURT KALESİ’NİN DİKKATE ALINMASI LAZIM”

Karadeniz Bölgesinin kıyı şeridi ve iç kesimlerinde yer alan aralarında Bayburt’unda bulunduğu 9 ilin turizm potansiyelinin konuşulduğu “Kültür Turizm Bölge Çalıştayı” Trabzon’da gerçekleştirildi. Çalıştaya Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal,

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize, Ordu, Samsun, Sinop ve Trabzon illerinin vali, milletvekili ve belediye başkanları katıldı.

Çalıştayda katılımcı illerde turizm ve kültür alanında nelerin yapılacağı görüşüldü. Katılımın oldukça yoğun olduğunun gözlendiği programda söz alan Belediye Başkanımız Mete Memiş gerekli desteklerin verilmesi halinde Bayburt’un inanç ve kültür turizminde söz sahibi illerden birisi olacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Dede Korkut Şölenlerinin Desteklenmesi Turizm Açısından Önemli

“Bayburt Anadolu’da ki ilk Türk yerleşkesi olması bakımından tarihimiz açısından çok önemli bir şehirdir. Ayrıca Anadolu’daki dört büyük sütun sayıldığı zaman ki bunlar Harput, Ahlât, Kerkük ve Bayburt’tur. Bu anlamda Bayburt’u önemsiyoruz. Turizmin kültür ayağının desteklenmesi adına Dede Korkut’un Bayburt’ta bulunması çok önemli muhterem Cumhurbaşkanımızın bunu çok açık ifadesi de bizleri bu anlamda umutlanmıştır. Bu anlamda 22.sini düzenleyeceğimiz uluslararası Dede Korkut Şölenlerinin hem yerli turizm açısından hem de yabancı turistlerin gelmesi açısından önemli. Bu anlamda Dede Korkut Şölenlerinin desteklenmesi için bizim Kültür Bakanlığından talebimizi oluyor.”

İnanç Turizmi İçin Çok Önemli Bir Merkez Olabiliriz

“Bir başka konu Bayburt inanç turizmi adına çok önemli bir merkez olabilir. Peygamber Efendimizin sancaktarı Eyüp Sultan’ın yol arkadaşı Bayburt’a Abdul Vehhab Gazi adıyla metfundur. Sahabeden olduğu konusunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. Nasıl ki Trabzon’daki Sümela Manastırı Hıristiyanlar için önemli bir merkezse Abdul Vehhab Gazi Türbesi içinde böyle bir fonksiyon kazandırıla bilir Bu anlamda hem inanç turizminin desteklenmesi için hem de adaletli bir kalkınmanın temini adına bu konu önemlidir.”

Bayburt Kalesi’nin Dikkate Alınması Lazım

“Kadim kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehir olan Bayburt’umuzun kalesinin tarihi en az M.Ö 2000 lere dayanıyor. Bu anlamda kale ile ilgili çalışmalar yapılırken bu dikkate alınırsa Bayburt Kalesi yabancı turist akınına uğrayacak diye düşünüyoruz. Buradaki kazı çalışmalarının yapılması noktasında öncelik talep etmekteyiz. Birde alt yapısını bizim oluşturmamız şartıyla Bayburt’ta yayla turizminin bakanlığımız tarafından desteklenmesi çok önemlidir.”