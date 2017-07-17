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BAŞKAN MEMİŞ, YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin Türkiye genelinde bu yıl 7.sini düzenlediği Yılın Yerel Yöneticileri Yarışmasında Bayburt Belediye Başkanı Mete MEMİŞ, yılın en başarılı belediye başkanı seçildi. * Bayburt Belediyesi Başkanı Mete Memiş'e 1.'lik getiren Proje ise Güneş Enerjisi Santrali Projesidir . * Ödül töreni 15 Eylül 2017 Cuma günü Kayseri Erciyes Dağı Kardanadam Tesislerinde gerçekleşecektir.

BAŞKAN MEMİŞ, YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:11

ANADOLU YEREL YÖNETİMLER DERGİSİNİN YARIŞMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI: 
"İnsan odaklı hizmet anlayışını benimsemiş,
Hizmet ettiği vatandaşının beğenisini, memnuniyetini önemseyen Belediye Başkanlarımız Kentleri için hayata geçirdikleri, uygulamakta oldukları ve henüz planladıkları projelerini bize ulaştırdılar.
Biz de vatandaşın oyuna (takdirine) sunduk: Söz sırası vatandaşta.
Oylama sistemimiz, dâhil olan tüm projelerin detaylı olarak incelenebilmesine olanak tanıyor. Dahası vatandaşın takdirine sunduğumuz projelere dergimiz sayfalarında da daha kapsamlı ve detaylı olarak yer veriyoruz.
Ve kararı projenin, çalışmanın bir başka ifadeyle hizmetin asıl muhatabı vatandaşa bırakıyoruz.
Bunu yapmakta ki amacımız, insanların sadece kendi şehirlerinde yapılan çalışmaları görüp değerlendirmesi değil elbette, diğer şehirlerde yapılan hizmet ve çalışmaların da görülebilmesi ve örnek alınabilecek güzel hizmetlerin farklı şehirlerde de uygulanabilmesi adına şehirler ve insanlar arasındaki etkileşimi sağlamak amacındayız.
Çünkü Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi olarak biz diyoruz ki:
Ne belediyeleri, ne belediye başkanlarını ne de projelerini birbiriyle kıyaslamak doğrudur. Çünkü bunu yapabilmek için memleketleri ve insanını da kıyaslayabilmek gerekir. İhtiyaçları, beklentileri, sıkıntıları, öncelikleri, yörelerimizi kıyaslayabilmek gerekir. Bu mümkün olmayacağı için en doğru değerlendirmeyi ancak yine o kentin insanı yapabilir. Biz de bu doğrudan hareketle Yılın Yerel Yöneticileri’ni halkın oylarıyla belirliyoruz. Belediyelerin birden fazla projesini oylamaya sunuyoruz. Böylece projelerin de halkça ne kadar kabul gördüğü ortaya çıkmış oluyor."
 

 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)

Bayburt Belediyesi Türkiye’de Güneş Enerjisi projesiyle bir ilki gerçekleştirdi. Bayburt’a katma değer kazandıran bu proje 3 aylık bir sürede tamamlandı. Yıllık net olarak minimum 720 bin dolar maksimum 800 bin dolar Bayburt Belediyesi’ne gelir getirecek bir proje. Tüm masraflarından arındırılmış net gelir. 10 Şubat’tan beri Bayburt Belediyesi adına üretim gerçekleştiriliyor. Bu enerji üretimi için devletin de 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.

Etiketler; #Mete Memiş
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