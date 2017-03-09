Başkan Memiş Yatırımları Değerlendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Memiş, öğrencilere söz verilen bursları ödemeye başlayacaklarını söyledi.



Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, öğrencilere söz verilen bursları ödemeye başlayacaklarını söyledi. Başkan Memiş, bir süredir kamuoyunda dile getirilen öğrenci bursu konusuna açıklık getirdi. 10 Mart 2017 Cuma günü ilk taksitlerin (200 TL) yatırılacağını söyleyen Memiş, Nisan ayında da ikinci taksitlerin yatırılacağını kaydetti. Bayburt’ta görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek görev süresini değerlendiren Başkan Memiş, önemli açıklamalar yaptı.



