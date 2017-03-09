Başkan Memiş Yatırımları Değerlendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Memiş, öğrencilere söz verilen bursları ödemeye başlayacaklarını söyledi.

Başkan Memiş Yatırımları Değerlendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, öğrencilere söz verilen bursları ödemeye başlayacaklarını söyledi. Başkan Memiş, bir süredir kamuoyunda dile getirilen öğrenci bursu konusuna açıklık getirdi. 10 Mart 2017 Cuma günü ilk taksitlerin (200 TL) yatırılacağını söyleyen Memiş, Nisan ayında da ikinci taksitlerin yatırılacağını kaydetti.  Bayburt’ta görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek görev süresini değerlendiren Başkan Memiş, önemli açıklamalar yaptı.

 
İlgili Galeriler
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
EMİTT 2017 BAYBURT GÜNÜ PROGRAMI
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Önceki Haber
AFET VE İNSAN KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Sonraki Haber
Bayburt'un kurtuluşu 99.Yıl Bağcılarda kutlandı videolar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.