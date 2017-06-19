BAŞKAN MEMİŞ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ PROJELERİ İNCELEDİ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş belediye meclis üyeleri ile beraber yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Çoruh Nehri’ni kanalizasyon sularından kurtaran Bayburt Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisinden başlayan Başkan Memiş ve belediye meclis üyeleri tesisin işleyişi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında tesis yetkililerinden bilgi aldılar. Atık Su Arıtma Tesisinden tamamlandığında Kaleardı Mahallesi’ne canlılık getirerek çehresini değiştirecek olan Kaleardı Parkı’na geçen Başkan Mete Memiş ve beraberindeki heyet burada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip ettiler.

Tarım Yerleşkesi

Daha sonra Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden bölgenin ilk tarım yerleşkesi ile Bayburt Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından olan ve şubat ayında üretime başlayan Güneş Enerjisi Santraline giden Başkan Memiş ve meclis üyeleri tarım ve hayvancılık adına her şeyin yer alacağı yerleşkede hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde müşahede ettiler.

Güneş Enerjisi Santrali

Tarım Yerleşkesi'nde devam eden çalışmaların gidişatı hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mete Memiş ve beraberindeki heyet buradan Bayburt Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından olan ve şubat ayında üretime başlayan Güneş Enerjisi Santraline geçtiler. Belediyeye yıllık 750 bin dolar gelir sağlayacak olan 4 MGW gücündeki santral hakkında yetkililerden brifing alan heyetin bir sonraki durağı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oldu. Başkan Memiş ve beraberindeki heyet burada yürütülen hizmetler ve mezarlık düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Şair Zihni Kent Ormanı

İnceleme gezisini Bayburt’un gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih edilen noktası olan Şair Zihni Kent Ormanı ile tamamlayan heyet burada devam eden hummalı çalışmayı da yerinde takip etti. Başkan Memiş ve belediye meclis üyeleri burada da bir yandan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ederken bir yandan da rulo çim seriminin sürdüğü Şair Zihni Kent Ormanı’nda ki çalışmalar hakkında bilgi aldılar.