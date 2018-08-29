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Başkan Memiş, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, taksici esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Memiş, Taksici Esnafıyla Bir Araya Geldi
29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:10

Bayburt Öğretmen Evi’nde organize edilen buluşmaya Belediye Başkanı Memiş’in yanı sıra Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Şahin Kızılaslan, Belediye Meclis Üyeleri, Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ve taksi şoförleri katıldı.

Yolumuz da, Alt Yapımız da Doğru Bir Aşamaya Geldi

Belediye Başkanı Memiş, taksicilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek davetine icabet ettiği için bütün katılımcılara teşekkür etti. Göreve ilk geldiğinde gerek alt yapı çalışmaları gerek yol ve kaldırım çalışmaları vesilesiyle bir dönem yolların bozuk olduğunu anımsatan Başkan Memiş, “O gün yolların bozuk olmasına rağmen, çakır çukur olmasına rağmen ben sizlerin hoş görünüzü ve bu yolların en iyi şekilde biteceği inancını görmüştüm. Allah’a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada epeyce düzene girdik, düzeni sağladık. Yolumuz da, alt yapımız da doğru bir aşamaya geldi” dedi.

Sizler Bizim Gören Gözümüz, İşiten Kulağımızsınız

Bayburt’ta şoförlerin karşılaşmış olduğu problemleri çözme noktasında sık sık görüştüğü Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman’a gayretlerinden ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Memiş, “Dün en kötü zamanımızda yanımızda olduğunuz gibi bugün de en iyi zamanımızda bir araya gelerek bundan sonra yapmamız gereken neyse onu yapalım. İnşallah en doğru sonucu alacağız. Siz Bayburt’ta bizim görünen yüzümüz, işiten kulağımızsınız, gören gözümüzsünüz. Bayburt’a dışarıdan gelenler ilk önce sizlerle karşılaşıyor. İl dışından gelen hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz sizlerden memnun. Çünkü sizlerin aracında kendilerini çok güvende hissediyorlar. Bayburt Belediye Başkanı olarak bu durumdan da son dere mutluluk duyuyorum ve bu güveni verdiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah her yönüyle daha da güzel bir Bayburt için çalışacağız. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür eder, hayırlı kazançlar dilerim” diye konuştu.  

Belediye Başkanı Mete Memiş’se Problem Kalmamıştır

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ise Başkan Memiş’e buluşmadan ve Bayburt’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bayburt’ta taksicilerimizin karşılaşmış olduğu sıkıntılar zamanla çözüme kavuşuyor. Şunu samimiyetle ifade edeyim ki, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’se problem kalmamıştır. Belediye Başkanımız taleplerimizi en kısa zamanda çözüme kavuşturuyor. Ben kendilerine Bayburt’a yapmış olduğu güzel hizmetlerden ve böyle bir buluşmayı tertip ettiği için sizler adına teşekkür ediyorum.”

Tek tek söz alarak talep ve önerilerini dile getiren şoförler de gerek taleplerin karşılanması gerekse şehre yapılan hizmetler adına Başkan Memiş’e teşekkür etti.

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