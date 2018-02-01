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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş belediye personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
01 Şubat 2018 Perşembe 12:09
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Birçok Güzelliğe Birlikte İmza Attık

Başkan Memiş Belediye çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda personele hitaben yaptığı konuşmada, ‘’Bayburt Belediyesi olarak 4 yıldır birlikte bu işi yürütüyoruz.  Başladığımız noktadan bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz:  Allah’a çok şükür Bayburt Merkez’de belediyecilik adına birçok güzelliğe birlikte imza attık.  Bayburt için önemli olan, Bayburt için olması gereken birçok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik.  Bayburt’un şehircilik anlamında yüzünün değişmesini sağladık.’’   İfadelerini kullandı.

Bayburt’a Verdiğimiz Sözleri Yerine Getirdik

Açıklamasında ‘’Başladığımız gün alt yapı çalışmalarında 3 yılın sonunda Allah’a çok şükür şu görüldü ki kazılan yerler Bayburt’a söz verildiği şekliyle imal edildi. Sözlerine yer veren Memiş’’  Kaldırımlar modern olacak denildi,  büyük şehirlerde gördüğümüz, imrendiğimiz asfalt Bayburt’ta da olacak denildi Allah’a çok şükür yapıldı.  Bu seviyeye geldik bunu yakaladık. Bana göre en önemli başarıyı, en önemli değişimi şurada kazandık. Artık Bayburt’ta insanlar şunu diyor ‘Bayburt Belediyesi bir şeyler yapar.’ İnsanlar bunu gördü. Su görüldü, arıtma tesisi görüldü, asfalt ve kaldırım görüldü, tarım yerleşkesi görülüyor,  güneş enerjisi santrali görüldü, 2 tane 50 bin metrekarelik parklar,  iki tane otopark görüldü. Bunlar görülünce Bayburt’taki insanların algısı değişti.’’

Herkese Teşekkür Ediyorum

‘’Ben bu noktada kimseyi ayırmadan başkan yardımcılarından belediye meclis üyelerine, birim müdürlerinden birimlerde çalışanlara kadar herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var.  Başarı hepimizin. ‘’ diye konuştu.

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