Başkan Memiş Pazar Esnafını Ziyaret Etti ve Müjdeyi Verdi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Ercan Burak Bekiş ile birlikte halk pazarını ziyaret etti.

Başkan Memiş Pazar Esnafını Ziyaret Etti ve Müjdeyi Verdi
27 Mart 2017 Pazartesi 18:05
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Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Memiş esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak Kapalı Halk Pazarının yapımına bu yıl için de başlanacağı müjdesini verdi. 

Kapalı Halk Pazarı Bayburt İçin Bir ihtiyaç

Kapalı Halk Pazarında esnaf ve alışveriş yapacak vatandaşların rahatı için her şeyin düşünüldüğünü belirten Belediye Başkanı Mete Memiş, alış veriş yapmaya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için pazarın alt katında birde otopark olacağını ifade etti. Kapalı Halk Pazarının Bayburt gibi kışın sert geçtiği şehirlerde bir ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Başkan Memiş, pazarın hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşların nezih bir ortamda alışveriş yapmanın rahatlığını yaşayacaklarını söyledi.

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