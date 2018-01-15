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Başkan Memiş Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli İle Bir Araya Geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş birim toplantıları çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Başkan Memiş Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli İle Bir Araya Geldi
15 Ocak 2018 Pazartesi 10:45

Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan’ın da yer aldığı toplantıda Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Memiş Park ve Bahçeler müdürü Burak Görgülü’den yapılan çalışmalar ve yeni sezonda gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Başkan Mete Memiş toplantının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ile birlikte Saklı Cennet Tatil Köyünde incelemelerde bulundu.

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