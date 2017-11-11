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Başkan Memiş Organ Bağışında Bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Bayburt Devlet Hastanesi’nde 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan organ bağışı haftası dolayısıyla kurulan standı ziyaret etti.

Başkan Memiş Organ Bağışında Bulundu
11 Kasım 2017 Cumartesi 16:27

Organ bağışı hakkında bilgi alan Vali Pehlivan ve Başkan Memiş organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ettiler.

Başkan Memiş daha sonra İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sebahattin Canmemiş tarafından kendisine verilen organ bağışı formunu imzalayarak organ bağışında bulundu.

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