Başkan Memiş Organ Bağışında Bulundu

Organ bağışı hakkında bilgi alan Vali Pehlivan ve Başkan Memiş organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ettiler.

Organ bağışı hakkında bilgi alan Vali Pehlivan ve Başkan Memiş organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ettiler.

Organ bağışı hakkında bilgi alan Vali Pehlivan ve Başkan Memiş organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ettiler.

Organ bağışı hakkında bilgi alan Vali Pehlivan ve Başkan Memiş organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ettiler.